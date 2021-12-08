Депутаты Тульской облдумы поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах

ТУЛА, 8 декабря. /ТАСС/. Депутаты Тульской областной думы в среду на расширенном заседании комитета по социальной политике поддержали изменения в федеральный закон о санитарно-эпидемическом благополучии, которые вводят использование в общественных местах QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Такой формат рассмотрения был выбран, чтобы успеть направить решение к заседанию Государственной думы, сообщила пресс-служба облдумы.

"На заседании комитета облдумы по социальной политике обсудили федеральный законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". <...> Депутаты и эксперты поддержали изменения в федеральный законопроект о санэпидблагополучии", - говорится в сообщении на сайте облдумы.

В пресс-службе отметили, что заседание комитета проходило в расширенном формате, с участием руководства облдумы, комитетов, фракций и экспертов. "Как пояснил спикер облдумы Николай Воробьев, отзыв на проект закона должен быть направлен в Госдуму до 14 декабря и потому очень важно было услышать мнения депутатов и, конечно же, медиков", - добавили в пресс-службе.

В аналогичном формате изменения в федеральный закон ранее рассмотрел и одобрил Совет Смоленской областной думы. Заседание прошло с участием представителей партийных фракций. Отмечалось, что предлагаемые нормы будут распространяться лишь на период пандемии и не коснутся таких жизненно важных объектов, как аптеки и магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости.

Проект закона "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел ковидом, либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.