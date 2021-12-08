Строительство нового ФОК в ивановском Тейково начнется в 2023 году

ИВАНОВО, 8 декабря. /ТАСС/. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном начнут строить в Тейково Ивановской области в 2023 году. Об этом в среду сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский на встрече с жителями.

"Мы обещали [жителям], правда, без точной даты, что в Тейкове появится бассейн. Мы такого решения добились, это [строительство ФОК] будет 2023 году. В планах у нас этот объект есть, поэтому доведем все до ума, обязательно запустим", - сообщил губернатор. Проектно-сметную документацию на новый спортобъект разработают в 2022 году.

Глава региона напомнил, что за последние три года в Ивановской области открылось несколько значимых спортивных объектов, ряд которых являлись проблемными социальными долгостроями. Среди них физкультурно-оздоровительный комплекс в Родниках и Дворец игровых видов спорта в Иванове.

В 2022 году в областном центре начнется масштабное строительство Дворца водных видов спорта с тремя бассейнами. Ранее в Минспорта России подтвердили федеральное финансирование на этот проект.