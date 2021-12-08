Инклюзивный туристический форум планируют провести 2022 году в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Инклюзивный туристический форум с международным участием планируют организовать в 2022 году в Свердловской области. Об этом сообщил президент АНО "Белая трость" Олег Колпащиков на общем собрании Уральской ассоциации туризма в среду.

"В следующем году мы планируем проведение совместно с Уральской ассоциацией туризма большого инклюзивного форума туристического с международным участием. Будем готовиться к форуму, будем делать программы обучения", - сказал Колпащиков.

По его словам, форум поможет развитию инклюзивного туризма в Свердловской области. На нем люди с инвалидностью и специалисты в области туризма будут обучать и показывать, как создавать современные сценарии и использовать гибридные форматы. "Мы поняли, что если мы правильно организовываем сценарий в инклюзивном туризме, то через такой туризм прирастают и развиваются люди без инвалидности", - отметил Колпащиков.

Некоммерческая организация "Белая трость" была основана в Екатеринбурге в 2012 году людьми с инвалидностью, имеющими опыт работы на "открытом" рынке труда. Сейчас организация занимается развитием социальной активности людей с инвалидностью; преодолевающих зависимость; пожилого возраста и их окружения.