В Петербурге подвели итоги федерального проекта "Билет в будущее"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Участниками проекта "Билет в будущее" стали более 500 тыс. школьников со всей России, что на 200 тыс. больше изначальных ожиданий. Об этом сообщил журналистам в среду министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заключительном этапе проекта в историческом парке Санкт-Петербурга "Россия - моя история".

"В нем приняли участие более 500 тыс. школьников, и задача этого проекта - познакомить молодого человека с теми возможностями, с теми профессиями, которые сегодня позволяют ему реализоваться, быть успешным. И фактически это профориентация, которая была в советское время в каждой школе, и мы возрождаем эту возможность попробовать себя в той или иной профессии. <...> В следующем году проект будет не только проходить на базе исторических парков, но и будет реальная возможность поработать и посмотреть производство, в колледж сходить, в высшие учебные заведения", - рассказал он.

Как отметил Кравцов, во вторник в Москве состоялось вручение просветительских премий общества "Знание", и победителем в номинации "Лучший просветительский проект" стал проект "Билет в будущее". Это является признанием просветительского сообщества и научного сообщества данного проекта, подчеркнул он.

"Это очень важный проект не только для нашего города, но и для всех школьников страны. <...> Наладить связь и понять, где они будут работать, потому что для молодого человека очень важно особенно первое трудоустройство. Этот "Билет в будущее", эта программа дает ему возможность выбрать уже заранее - не в 10-м, не в 11-м классе, а уже начиная с 6-го класса", - сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В Петербурге в рамках проекта прошло ключевое мероприятие "Фестиваль профессий", партнерами которого стали более 40 госкорпораций, вузов и организаций среднего профессионального образования. На протяжении 1,5 месяца школьники посещали мультимедийную выставку, проходили профессиональные пробы и участвовали в фестивале профессий. За это время участие приняли 25 тыс. петербургских школьников.

Также во время подведения итогов проекта "Билет в будущее" были отмечены наградой 17 лучших педагогов-навигаторов со всей страны, которые помогали школьникам в профориентации. Всего участие приняли более 6,5 тыс. педагогов.

О проекте

"Билет в будущее" - масштабный проект национального проекта "Образование" для детей 6-11-х классов, задача которого - помочь школьникам разобраться в мире современных профессий и познакомить их с профессиями будущего, которые будут актуальны для экономики региона в ближайшие десятилетия.

"Россия - моя история" - исторические парки и масштабный экспозиционный комплекс в России. Первый парк был открыт в 2015 году в Москве, сейчас они работают в 23 городах страны. В каждом парке представлены мультимедийные выставки, посвященные истории России, авторские инсталляции, кинотеатры, интерактивы и квесты.