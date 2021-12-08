Управляющие компании Липецкой области повесят в подъездах QR-коды для входа в систему ЖКХ

ЛИПЕЦК, 8 декабря. /ТАСС/. Управляющие компании Липецкой области разместят в подъездах многоквартирных жилых домов региона QR-коды для регистрации граждан в системе ГИС ЖКХ. Об этом сообщил в среду журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Управляющие организации начнут размещать в липецких домах таблички с QR-кодами, по ним жители многоквартирных домов смогут перейти на платформу и зарегистрироваться в ГИС ЖКХ", - сказал Артамонов.

По его словам, система позволяет проверить задолженность за коммунальные услуги, передать показания приборов учета, оплатить квитанции, проверить наличие лицензии у управляющей компании, провести собрание собственников онлайн. Также при интеграции системы с региональными информационными платформами появится возможность подать электронную заявку в единую диспетчерскую службу, получить информацию о тарифах ЖКХ и посмотреть отчеты управляющей компании о работах, произведенных в конкретном доме. "Система уже интегрирована с порталом госуслуг, поэтому отдельная регистрация в системе не требуется", - заметил Артамонов. Имеется также и мобильное приложение.

Глава региона подчеркнул, что повышение эффективности управления жилищным фондом остается одной из главных задач для отрасли жилищно-коммунального хозяйства. "Система упростит эту процедуру для самих жителей, вся информация будет интегрироваться на цифровом ресурсе, что позволит липчанам решать важные и актуальные вопросы онлайн", - сказал Артамонов.