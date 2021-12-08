Агентство WorldSkills Russia подготовит задания для демонстрационного экзамена в колледжах

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Агентство WorldSkills Russia с 1 сентября 2022 года займется подготовкой заданий для демонстрационного экзамена, который сдают студенты колледжей. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе агентства.

Демонстрационный экзамен - это форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования колледжей и вузов, которая предусматривает, в частности, моделирование реальных производственных условий, независимую экспертную оценку выполнения заданий в рамках данного экзамена.

"C 1 сентября 2022 года Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia) при проведении демонстрационного экзамена в колледжах и техникумах страны, который реализуется в соответствии с федеральным проектом "Молодые профессионалы", займется разработкой и подготовкой единых оценочных материалов к экзамену, вариантов заданий и критериев оценивания работ студентов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что это закреплено приказом Минпросвещения "Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования" от 8 ноября 2021 года. Нормы будут действовать до 1 сентября 2028 года.

Также агентство займется организационно-техническим и информационным обеспечением прохождения студентами демонстрационного экзамена.

Документом предусмотрены базовый и профильный уровни экзамена. Базовый проводится на основе требований к результатам освоения учебных программ среднего профобразования, установленных образовательными стандартами. А профильный - по решению учебного заведения на основании заявлений выпускников. В данном случае учитываются требования к результатам освоения программ, установленные федеральными государственными образовательными стандартами, стандарты WorldSkills, определяемые агентством, и требования со стороны организаций, которые заинтересованы в подготовке кадров.

О демонстрационном экзамене

Сегодня демонстрационный экзамен проводится во всех 85 субъектах РФ, он охватывает свыше 200 компетенций, более 5 тыс. площадок аккредитовано для его проведения. С 2017 года его сдали около 350 тыс. студентов колледжей и техникумов, в 2021 году количество учащихся, прошедших через такую форму оценки практических навыков, превысит 200 тыс. Кроме того, 44% экспертов, принявших участие в проведении данного экзамена в текущем году, представляют около 7 тыс. российских компаний и предприятий. По планам на 2022 год экзамен сдадут уже 285 тыс. студентов по 280 специальностям.