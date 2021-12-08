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Патриарх Кирилл поблагодарил Меркель за доброе отношение к русским православным в Германии

Патриарх также направил послание Олафу Шольцу, в котором поздравил его с избранием на пост главы правительства ФРГ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель за доброе отношение к русским православным, проживающим в Германии. Об этом сообщается в среду на сайте Русской православной церкви.

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"Хотел бы выразить Вам признательность за доброе отношение к русскоязычным православным верующим Германии, которое Вы оказывали в годы пребывания на высоком посту главы правительства Федеративной Республики. Обращения со стороны Русской Православной Церкви к властям страны встречали положительный отклик. Глубоко ценю Вашу готовность посвящать силы и время ответственному служению, которое вручил Вам немецкий народ. Участие в решении сложных международных проблем стяжало Вам во всем мире авторитет мудрого и ответственного политика", - следует из обращения патриарха.

Кроме того, патриарх направил послание Олафу Шольцу, в котором поздравил его с избранием на пост главы правительства ФРГ.

"В разное время, занимая ответственные государственные должности, Вы стремились следовать принципам деятельного участия в жизни людей, решать сложные вопросы экономического и социального устройства. Народ Германии, в том числе его наиболее активная часть, молодежь, ожидают от возглавляемого Вами нового кабинета министров обеспечения доступа широких слоев общества к новым возможностям, повышения уровня безопасности и создания благоприятных условий для всестороннего развития личности", - отметил патриарх.

По его словам, Русская Православная Церковь, исторически присутствующая на германской земле и духовно окормляющая многочисленную паству, готова к дальнейшему развитию отношений с правительством ФРГ, в том числе в деле укрепления дружественных связей между русским и германским народами.

Ранее социал-демократ Шольц официально стал новым канцлером Германии.

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