В Петербурге музей блокады открыл выставку, основанную на дневнике подростка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Выставка из цикла "Семейные истории": "Жил да был человек маленький…" открылась в среду в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Ее основой послужили дневниковые записи юного ленинградца Игоря Никитина (на момент начала блокады ему было 16 лет). Кроме того, посетители смогут увидеть сделанные им, несмотря на существовавший запрет, фотографии блокадного Ленинграда и некоторые сохраненные предметы, иногда не совсем обычные, например, - шкурку съеденной им мыши в голодный февраль 1942 года, передает корреспондент ТАСС.

"Идею (для выставки) подсказал сам источник, сам предмет. Потому, что этот дневник очень подробный. Из него становится ясно, что автор по своему характеру был человек педантичный - очень много поэтому вложено всяких мелких предметов, шкурку вот он сохранил, все он сохранял. Он записывал каждый день, не пропускал ни одного, записывал всегда подробно. Мы, когда начали думать о том, что этот дневник неплохо бы издать, когда мы более глубоко вникли в него при расшифровке - оказалось, что этот текст просто кладезь", - рассказала корреспонденту ТАСС куратор выставки, начальник научно-просветительского отдела музея Юлия Буянова.

Дневник Игоря Никитина - это 17 ученических тетрадей (по одной на каждый месяц), в каждой из которых, помимо текста, нашли множество других предметов. Среди них: карточки на хлеб, штраф за нарушение правил дорожного движения, билеты в кино и даже шкурка мыши, съеденной Никитиными в страшное время блокады, а также фотографии подростка. Кроме дневниковых записей Никитин, несмотря на действующий запрет, фиксировал происходящее в городе на пленку. Фотоаппарат, как следует из его записей, купил именно в первые месяцы войны. Полнее раскрыть личность Игоря Никитина сотрудники музея попытались благодаря документам из фондов Центрального государственного архива Санкт-Петербурга и Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, копии афиш 1940-х годов киностудии "Ленфильм".

О Музее обороны и блокады Ленинграда

Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке ведет свою историю с апреля 1944 года, когда здесь открылась первая выставка, посвященная подвигу ленинградцев, многие экспонаты для нее передавали жители города. Музей был "разгромлен" в ноябре 1952 года в ходе "ленинградского дела", его экспонаты переданы в другие учреждения, часть их уничтожили. В 1989 году музей возродили по просьбам блокадников и их потомков, в настоящее время в его фондах более 50 тыс. экспонатов. В 2019 году в музее после ремонта открылась обновленная экспозиция.

О блокаде Ленинграда

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города. Точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, называют данные от 500 тыс. до 1, 5 млн человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской Победы.