Путин пообещал проработать отмену обязательного стажа для ученых, работающих на Севере

СИРИУС /Федеральная территория/, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин пообещал проработать с Минфином и Минтрудом вопрос отмены обязательного стажа для работающих в северных регионах ученых в качестве условия для получения надбавок. Об этом он заявил в ходе встречи с участниками Конгресса молодых ученых.

С просьбой обратить внимание на условия получения учеными северных надбавок к президенту обратился заведующий лабораторией динамики арктических экосистем, заместитель директора Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Александр Соколов. "Полярки" (северный стаж - прим. ТАСС) нам надо до сих пор копить. Молодой человек должен их копить три года, повзрослее ученый пять лет тратит на то, чтобы получать 80% северной надбавки", - отметил исследователь.

Он добавил, что уже сегодня российские ученые, работающие на севере, успешно конкурируют со своими коллегами из Канады и скандинавских стран, однако отмена обязательного стажа, по его словам, могла бы стать дополнительным стимулом.

"Как правило Минтруд и Минфин все время боятся, что будет сделан первый шаг, … начнется требование расширения по горизонтали, перенесение этих льгот на другие категории. Но, я думаю, что вы правы, здесь это будет обоснованно. Обязательно с Минфином и Минтрудом переговорю", - сказал Путин.

Президент поинтересовался, в каких условиях живут ученые лаборатории на Ямале. "Условия … беспрецедентные, таких примеров нет в РФ и во многих странах, мы много ездим по Скандинавии, по Канаде, - ответил Соколов. - Есть у нас новое здание конторы. Сейчас работаем над тем, чтобы строить новое здание для принимающих организаций, новое здание лаборатории, новый гараж".

Конгресс молодых ученых открылся в среду в парке науки и искусства "Сириус" на одноименной федеральной территории. Форум станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение.