Путин обсудит с губернатором Кубани налоговые льготы для регионального научного фонда

СИРИУС /Федеральная территория/, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым возможность налоговых льгот для регионального научного фонда. Об этом он сказал на встрече с участниками Конгресса молодых ученых, отвечая на вопрос директора Федерального научного центра биологической защиты растений Анжелы Асатуровой.

В ходе встречи Асатурова попросила главу государства посодействовать во внесении научного фонда в список, участники которого освобождаются от уплаты налогов. По ее словам, благодаря освобождению от налогов "научные коллективы будут получать больше средств, чтобы потратить на исследования и на заработную плату".

Путин ответил, что, по его данным, постановление касается только федеральных учреждений. В то же время, он пообещал более детально разобраться в вопросе и переговорить с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым о региональных льготах.

"Постановление правительства, скорее всего, [распространяется] на федеральные структуры? У нас есть правило, по которому законодатель не может давать указания. <…> Давайте я посмотрю, я вам обещаю стопроцентно, что мы и с Вениамином Ивановичем тоже переговорим. Если краевые власти создали этот фонд, я уверен, они и поддержат", - сказал Путин.

Также Асатурова рассказала, что центр, которым она руководит, занимается экологическим земледелием. По ее словам, центр является одним из научных лидеров в стране, через развитие внутреннего рынка есть большие перспективы выхода на мировые рынки.

"В коллективе центра более половины научных сотрудников - это молодые сотрудники в возрасте до 25 лет. Понимаю, что есть запросы на реализацию, на карьерные траектории развития, на возможность быть причастными к масштабным интересным проектам", - отметила руководитель центра.

О конгрессе

Конгресс молодых ученых открылся в среду в парке науки и искусства "Сириус" на одноименной федеральной территории. Эта встреча станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение.