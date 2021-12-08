Путин после двух дней международных переговоров вернется из Сочи в Москву

СИРИУС /Федеральная территория/, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин после двух дней международных переговоров в Сочи вернется в Москву. Об этом он сообщил на встрече с участниками Конгресса молодых ученых в Сириусе.

"Я сейчас прямо после встречи с вами улетаю в Москву. У меня встреча была здесь с премьером Греции, как вы видели, наверное. Сейчас с вами и - в аэропорт, я улетаю", - сказал он.

Путин отметил, что в образовательном центре "Сириус" комфортно и все создано для встреч, подобных нынешней, положительным фактором является и погода.

"Когда сегодня встречался с коллегой (премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом - прим. ТАСС), я посмотрел, по-моему, было плюс 17 градусов, а вчера - плюс 18 градусов. А в Москве уже снег лежит, сейчас посмотрю на это", - добавил Путин.

Глава государства прибыл в Сочи во вторник из Нью-Дели, где проводил переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. 7 декабря из своей сочинской резиденции он провел в режиме видеоконференции переговоры с американским лидером Джо Байденом, а также ряд мероприятий по внутрироссийской повестке.