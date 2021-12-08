Ученые на Кубани смогут экономить 36% от грантов при освобождении Фонда от налогов

КРАСНОДАР, 8 декабря. /ТАСС/. Возможность освобождения Кубанского научного фонда от уплаты налогов по грантам, о которой в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным попросила директор Федерального научного центра биологической защиты растений из Краснодара Анжела Асатурова, позволила бы грантополучателям экономить порядка 36% от сумм получаемых грантов. Об этом заявил ТАСС в среду директор Фонда Виктор Анисимов.

На встрече президента РФ Владимира Путина с участниками Конгресса молодых ученых в Сириусе директор Федерального научного центра биологической защиты растений Анжела Асатурова попросила рассмотреть возможность освободить Кубанский научный фонд, который поддерживает большое количество аграрных проектов, от уплаты налогов по грантам. Она пояснила, что сэкономленные при введении налоговых льгот средства направлялись бы на исследования и на выплату заработных плат научным сотрудникам. Путин пообещал обсудить этот вопрос с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

"По поводу объема средств, которые грантополучатели сэкономят, - это порядка 36% налогообложения, которое снимается с любой суммы финансирования. То есть экономия составит 36% от суммы, которую получает", - сообщил Анисимов.

Он добавил, что в 2021 году Фондом поддержаны порядка 90 проектов ученых на Кубани, сумма финансирования уже составляет порядка 90 млн рублей и к концу года превысит 100 млн рублей.

Кубанский научный фонд был создан в 2020 году по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, он является унитарной некоммерческой организацией. Цель Фонда - поддержка научных исследований по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий, направленных на стимулирование развития научного потенциала и социально-экономическое развитие Краснодарского края путем организации взаимодействия между производителями и потребителями продукции и результатов инновационной деятельности.

О конгрессе

Конгресс молодых ученых открылся в среду в парке науки и искусства "Сириус" на одноименной федеральной территории. Эта встреча станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение. На мероприятии планируется подвести промежуточный итог того, что уже сделано для научно-технологического развития страны, а также определить приоритетные направления и цели на будущее.

Конгресс продлится с 8 по 10 декабря, объединит более трех тысяч человек из разных регионов России - молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.

Онлайн-трансляции мероприятий будут доступны на YouTube-канале и в социальных сетях Минобрнауки России, Фонда Росконгресс, Года науки и технологий, Российского общества "Знание" и на других площадках. Ознакомиться с деловой программой можно на официальном сайте молодыеученые.годнауки.рф.