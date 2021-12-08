ЮАР одобрила применение вакцины Pfizer в качестве бустерной дозы

ПРЕТОРИЯ, 8 декабря. /ТАСС/. Южноафриканское управление по регулированию медицинских средств (SAHPRA) одобрило в среду использование американской вакцины Pfizer в качестве третьей, бустерной дозы. Об этом регулятор сообщил в публикации на своем официальном сайте.

"17 ноября 2021 года управление получило заявку от Pfizer об изменении графика вакцинации, позволяющем использование третьей (бустерной) дозы. При этом третья доза этой вакцины будет использоваться для лиц 18 лет и старше через 6 месяцев после применения второй дозы. Третья доза этой вакцины для лиц 12 лет и старше с особо серьезной угрозой для иммунитета будет использоваться минимум через 28 суток после применения второй дозы", - говорится в сообщении.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в ЮАР 17 февраля с сотрудников системы здравоохранения. Применялся препарат компании Johnson & Johnson. В первый день вакцинации прививку сделал президент страны Сирил Рамапоса. 16 марта была одобрена и вакцина от Pfizer.

Согласно последним данным Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ) ЮАР, количество новых случаев заражения коронавирусом в стране за последние сутки составило 6 381, по сравнению с 11 125 накануне и 16 366 двумя сутками ранее. Подавляющее большинство заболевших инфицированы омикрон-штаммом.

В больницы с диагнозом COVID-19 помещены 175 человек, по сравнению с 135 днем ранее. Общее число госпитализированных в связи с коронавирусом составляет 3 517. Число летальных исходов за последние 24 часа составило девять, по сравнению с одним случаем сутки назад. Количество больных, у которых коронавирус находится в активной фазе, составляет 86 726.