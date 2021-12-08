В Псковской области разрешили проводить одновременно несколько банкетов в помещении

ТАСС, 8 декабря. Власти Псковской области отменили запрет на проведение в организациях общепита нескольких банкетов одновременно, а также исключили требование к площади помещения для массовых мероприятий. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале правительства региона.

"Разрешается проведение в общепите одновременно нескольких банкетов, банкета и концерта. Для массовых мероприятий, которые проводятся в помещении, исключается требование о минимальной площади помещений - 400 кв. м", - говорится в сообщении.

По данным местных властей, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 67 663, выздоровели 59 108 человек, 1 128 умерли. С 30 октября в регионе действует система QR-кодов. С 25 октября введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и досуговых организаций.