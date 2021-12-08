Эксперт сообщил, что программа по запуску микроспутников требует долгосрочной поддержки

СИРИУС /Федеральная территория/, 8 декабря. /ТАСС/. Около 20 запусков микроспутников необходимо производить ежегодно, а программа по запуску таких аппаратов требует поддержки на долгосрочной основе. Такое мнение высказал руководитель кафедры астрономии Центра педагогического мастерства города Москвы, тренер сборной России по астрономии и астрофизике Иван Утешев на встрече президента России Владимира Путина с участниками Конгресса молодых ученых во вторник.

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"В "Сириусе" 3-4 года назад сделали первые российские школьные спутники, и "Роскосмос" их запустил. В этом году в регионы отправили 80 комплектов конструкторов спутников. Сейчас есть большой проект "Space-тт" Фонда содействия инновациям, <...> речь [идет] уже о сотне микроспутников, "Роскосмос" это все поддерживает, но программа не на один год рассчитана, поэтому могут передумать. Хочется, чтобы были приняты решения, нужно 20 запусков ежегодно таких спутников", - отметил Утешев.

Путин ответил, что поговорит с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным по поводу поддержки программы.

Проект "Space-тт" позволяет школьникам запускать свои спутники в космос и реализовать собственные проекты и эксперименты. С помощью конструкторов спутников школьники учатся собирать, программировать и управлять малыми космическими аппаратами. Корпусные детали конструктора сделаны из того же алюминия, что и детали действующих спутников. Платы и электронные компоненты выполнили российские производители высокоточной электроники.

Весной "Сириус" получил лицензию Роскосмоса на космическую деятельность, два первых школьных наноспутника, созданные участниками программ образовательного центра, были на орбите Земли 2,5 года, новый спутник весной был отправлен в космос.