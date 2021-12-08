IKEA опубликовала изображение сидящей в кресле Ангелы Меркель

Компания обнародовала похожую на страницу одного из своих каталогов фотографию с изображением бывшей главы правительства ФРГ. На ней запечатлена сидящая в кресле IKEA Меркель, а сверху на снимке присутствует надпись "Наконец-то, дома".

Ранее в среду социал-демократ Олаф Шольц официально стал новым канцлером Германии. За него отдали голоса 395 депутатов Бундестага (парламента ФРГ), против высказались 303 парламентария. Глава Бундестага Бербель Бас, согласно регламенту, спросила социал-демократа, признает ли он результаты голосования. Политик ответил утвердительно.

Вскоре после этого президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Шольцу официальную грамоту о назначении канцлером. Церемония прошла в президентском дворце Бельвю. Затем Шольц отправился обратно в Бундестаг, где он и его министры приняли присягу. Таким образом, 16-летняя эпоха канцлерства Меркель окончательно подошла к концу.

Дань памяти канцлеру

Однако не только IKEA решила "проводить" канцлера с поста главы правительства. Немцы еще до окончания полномочий Меркель выпустили несколько сувениров и сладостей, посвященных работе политика. Так, фабрика по производству плюшевых игрушек в городе Кобург (федеральная земля Бавария) изготовила медвежонка, прототипом которого стала Меркель. На медвежонке высотой примерно 40 см яркий красный пиджак и черные брюки. На шее у него бусы, раскрашенные в цвета национального флага Германии. Лапы игрушки сложены в виде ромба на уровне пояса, а прическа почти в точности напоминает укладку самой Меркель.