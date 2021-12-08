IKEA опубликовала изображение сидящей в кресле Ангелы Меркель

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Германское подразделение компании IKEA использовало образ бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель для рекламы своей продукции.
Компания обнародовала похожую на страницу одного из своих каталогов фотографию с изображением бывшей главы правительства ФРГ. На ней запечатлена сидящая в кресле IKEA Меркель, а сверху на снимке присутствует надпись "Наконец-то, дома".
„Kannst du mir bitte mal das Opernglas reichen, will doch mal sehen, ob der Olaf schon fleißig ist.“ #IKEA pic.twitter.com/p2K5P7H6n0— IKEA_Deutschland (@IKEA_Presse) December 8, 2021
Ранее в среду социал-демократ Олаф Шольц официально стал новым канцлером Германии. За него отдали голоса 395 депутатов Бундестага (парламента ФРГ), против высказались 303 парламентария. Глава Бундестага Бербель Бас, согласно регламенту, спросила социал-демократа, признает ли он результаты голосования. Политик ответил утвердительно.
Вскоре после этого президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Шольцу официальную грамоту о назначении канцлером. Церемония прошла в президентском дворце Бельвю. Затем Шольц отправился обратно в Бундестаг, где он и его министры приняли присягу. Таким образом, 16-летняя эпоха канцлерства Меркель окончательно подошла к концу.
Дань памяти канцлеру
Однако не только IKEA решила "проводить" канцлера с поста главы правительства. Немцы еще до окончания полномочий Меркель выпустили несколько сувениров и сладостей, посвященных работе политика. Так, фабрика по производству плюшевых игрушек в городе Кобург (федеральная земля Бавария) изготовила медвежонка, прототипом которого стала Меркель. На медвежонке высотой примерно 40 см яркий красный пиджак и черные брюки. На шее у него бусы, раскрашенные в цвета национального флага Германии. Лапы игрушки сложены в виде ромба на уровне пояса, а прическа почти в точности напоминает укладку самой Меркель.
Компания, занимающаяся производством марципана Odenwälder Marzipan Konditorei, изготовила сладость в виде головы Меркель. Масса изделия составляет 50 г. Десерт ручной работы длиной 7,5 см, шириной 20 см, толщиной 1,5 см. Производитель призывает "всех, кто хочет пожелать канцлеру Германии успехов на пенсии", покупать сладость.
Кроме того, в Германии была выпущена также ограниченная коллекция драгоценных монет из чистого золота с изображением Ангелы Меркель. Стоимость сувенира составляет €49,95 (примерно 4 260 рублей). Монета весом 0,58 г и диаметром 12,5 мм сделана из золота 999-й пробы. На ней изображена бывшая глава правительства Германии и указан 2005 год - год ее вступления в должность канцлера. Выпущено 5 тыс. экземпляров.
Музей мадам Тюссо в Берлине создал восковую фигуру главы правительства ФРГ. Она стоит на фоне исторического здания Рейхстага, где сейчас проводит заседания Бундестаг. Меркель одета в клетчатую рубашку и походные кремовые брюки. В руках бывший канцлер держит синий рюкзак и бейсболку. Создатели фигуры хотели подчеркнуть ее открытость, доступность и близость к народу.