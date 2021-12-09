Путин проведет встречу с членами СПЧ в онлайн-режиме

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в четверг в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, председатель совета Валерий Фадеев доложит, в частности, о ходе выполнения ряда поручений главы государства, результатах деятельности в сфере миграционной политики, о совместной работе с Минюстом России и Федеральной службой исполнения наказаний по выявлению случаев нарушения прав человека в местах заключения, а также представит предложения по внесению изменений в законодательство о СМИ-иноагентах.

Традиционно на заседаниях СПЧ Путин активно обменивается мнениями с правозащитниками по самым разным вопросам. На предыдущей встрече в декабре 2020 года речь шла о влиянии пандемии на общественные отношения, о защите прав человека в киберпространстве, об эффективности суда и следствия и идее создания в стране специального суда по правам человека, а также о других актуальных вопросах.

Путин подчеркивал, что защита прав человека - чрезвычайно важная и благородная миссия, крайне необходимая людям и обществу, она "требует каждодневного кропотливого труда, глубоких знаний, терпения, душевной щедрости и умения вести диалог, аргументированно отстаивать свою позицию, а нередко, конечно, смелости и решительности". По оценке главы государства, во всех составах совета всегда работали и работают именно такие люди.

Предложения СПЧ

По словам ответственного секретаря СПЧ Александра Точенова, на встрече планируется обсудить такие вопросы, как положение заключенных в местах лишения свободы, кибербезопасность, лечение бездомных, необходимость внесения поправок в законодательство об иноагентах, а также ситуацию с правозащитным центром "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом) и проблему соблюдения прав человека в условиях пандемии.

Член СПЧ Александр Брод в свою очередь отметил, что на обсуждение могут быть вынесены также такие темы, как ситуация с Национальным регистром доноров костного мозга и дело ректора "Шанинки" Сергея Зуева.

По мнению члена СПЧ Шоты Горгадзе, на встрече может быть поднята тема необходимой обороны, когда "люди пресекают преступление (необязательно в отношении себя, а просто заступаются за слабого) и оказываются на скамье подсудимых". Горгадзе отметил, что также планирует затронуть тему защиты гражданских прав, "в том числе несколько вопросов, которые так или иначе связаны с судебными историями".

Уточнение функций СПЧ

В феврале нынешнего года Путин подписал указ, конкретизировавший направления работы СПЧ, в число которых вошло содействие развитию институтов гражданского общества, обеспечению и защите личных, политических, экономических и трудовых, социальных и культурных, экологических прав и свобод человека и гражданина.

СПЧ также призван содействовать защите прав и свобод в информационной среде, при осуществлении правоохранительными органами действий в их сфере, а также защищать права россиян за рубежом и содействовать совершенствованию механизмов судебной защиты прав и свобод.