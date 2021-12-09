В России запустили создание реестра недобросовестных охотопользователей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Закон о создании в России реестра недобросовестных лиц, заключивших охотхозяйственные соглашения, вступил в силу в четверг. Кроме того, закон предусматривает поощрение для добросовестных охотопользователей с наличием оптимального количества животных на территории: теперь они могут заключать соглашения на новый срок без проведения аукциона.

Соответствующий закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года, подписан президентом РФ Владимиром Путиным 11 июня.

"В реестр включаются сведения о лицах, с которыми по их вине на основании решения суда прекращено охотхозяйственное соглашение, а также о лицах, уклонившихся от заключения охотхозяйственного соглашения", - говорится в тексте документа.

Отмечается, что в реестр будет включена, в частности, информация о наименовании, месте нахождения, идентификационный номер налогоплательщика - для юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика - для индивидуального предпринимателя, дата и номер охотхозяйственного соглашения.

Согласно закону, в течение трех рабочих дней со дня поступления соответствующей информации уполномоченный орган включает такую информацию в реестр или направляет в письменной форме мотивированный отказ о ее включении в реестр органу исполнительной власти субъекта РФ, ее представившему.

Добросовестные охотопользователи

Также закон предусматривает право для добросовестных охотопользователей заключать соглашения на новый срок без проведения аукциона и возможность передавать (уступать) свои права и обязанности другому лицу по соответствующему соглашению.

"Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие охотхозяйственное соглашение, по истечении срока его действия имеют право на заключение охотхозяйственного соглашения на новый срок без проведения аукциона на право заключения охотхозяйственого соглашения", - говорится в тексте документа.

Основным критерием добросовестности охотопользователя, согласно закону, является наличие оптимального количества охотничьих животных на территории хозяйства.