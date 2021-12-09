Власти Сан-Паулу заявили о росте заболеваемости лихорадкой чикунгунья

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 декабря. /ТАСС/. Управление здравоохранения бразильского штата Сан-Паулу (юго-восток страны) в среду предупредило о значительном росте случаев заражения вирусом чикунгунья.

"С начала года по октябрь зафиксированы 14,1 тыс. случаев и 4 летальных исхода, в то время как в 2020 году было 162 случая и ни одной смерти [от последствий чикунгуньи]", - сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что в последние три года циркуляция вируса была менее интенсивной, а всплеск заболеваемости в этом году вызван сезонными факторами.

При этом в местном Минздраве отмечают сокращение числа случаев лихорадки денге, которая, так же как и чикунгунья, передается человеку через комаров вида Aedes aegypti. С января по октябрь 2021 года выявлено 137,7 тыс. случаев и 54 летальных исхода заболевания, в то время как за тот же период 2020 года выявлено 192,7 тыс. пациентов с денге, из которых 140 умерли.

Симптомами чикунгуньи является лихорадка, сильная боль в суставах, боль в мышцах, тошнота, усталость, сыпь, отеки суставов. Вакцины или специфического лекарства против данного вируса нет. Вирус денге вызывает значительное повышение температуры, увеличение лимфатических узлов, сыпь, боль в мышцах и суставах. Многократное заражение может привести к развитию тяжелой формы болезни, при которой возможен летальный исход.