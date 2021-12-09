Потери электроэнергии в Дагестане в этом году составили более 1 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 9 декабря. /ТАСС/. Безучетное потребление электроэнергии в Дагестане в текущем году обошлось более чем в 1 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе главы региона со ссылкой на директора филиала компании "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомеда Абдурашидова.

"За 11 месяцев текущего года не учтено и отнесено к потерям 432 млн кВт/ч, это более 1 млрд рублей в денежном эквиваленте. Потребители заинтересованы в том, чтобы выводить из строя приборы учета и использовать бесконтрольно электроэнергию, что приводит к ее массовому хищению и росту количества майнинг-ферм", - цитирует пресс-служба Абдурашидова.

По его словам, потребители, незаконно подключающиеся к электросетям, представляют серьезную угрозу региональной энергосистеме - от нехватки напряжения в сетях и частых аварий страдают обычные потребители.

В свою очередь глава региона Сергей Меликов отметил, что 8 декабря в 36 населенных пунктах пяти муниципальных образований республики люди остались без электричества. Он подчеркнул, что погодные условия при этом не самые сложные, а районы, в которых зафиксированы отключения, не самые высокогорные, но потребители обесточены. Руководитель республики потребовал от руководства "Дагэнерго" исполнения взятых на себя обязательств в части гарантийного обслуживания населения.

Меликов также отметил, что на ситуацию влияет и подключение майнинг-ферм к ветхим электросетям. "То есть, в условиях, когда в Дагестане не хватает мощностей запитать строящиеся больницы, детские сады, школы, отдельные лица присваивают столь дефицитные общественные ресурсы. Все это говорит о том, что ситуация в топливно-энергетическом комплексе и в сфере жилищно-коммунального хозяйства требует самого пристального внимания. У меня очень большие нарекания к чиновникам", - сказал он.

Меликов поручил подготовить письмо в адрес руководства "Россетей" с просьбой провести служебную проверку по фактам обнаружения и подключения майнинговых ферм к линиям электропередачи.

Об отключениях в регионе

6 декабря из-за аварии на линии электропередачи электроснабжение отключено почти у 60 тыс. человек. Под это попали четыре муниципальных района: частично Шамильский, Цунтинский, Тляратинский районы и Бежтинский участок. В этот же день утечка газа была обнаружена в дагестанском Хасавюрте, в результате чего без газоснабжения остались жители семи поселков.