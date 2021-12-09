Бастрыкин сообщил о росте числа уголовных дел о коррупции в 2021 году на 15%

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Количество уголовных дел о коррупции, возбужденных Следственным комитетом РФ, в этом году выросло на 15%. Об этом сообщил в интервью "Российской газете" председатель СК Александр Бастрыкин.

"За 9 месяцев этого года в следственные органы Следственного комитета поступило 23 тыс. 634 сообщения о коррупционных преступлениях. По результатам их рассмотрения возбуждено 17 тыс. 563 уголовных дела, что на 15% больше, чем за такой же период прошлого года", - сказал он. В суды направлено 7 405 дел в отношении 8 175 человек. "Среди направленных в суд каждое четвертое дело о даче взятки, 16% - о получении взятки. В лидерах также дела о мошенничестве (15%), а также присвоение или растрата (7%)", - отметил Бастрыкин.

Он сообщил, что за 9 месяцев в суды направлены уголовные дела в отношении 331 лица с особым правовым статусом. Среди них 83 депутата органов местного самоуправления, 86 выборных глав муниципальных образований органов местного самоуправления, 42 члена избирательных комиссий, 19 прокурорских работников, 11 следователей и руководителей следственных органов СК, 18 следователей и руководителей органов предварительного следствия в системе МВД России, 41 адвокат, семь судей, восемь депутатов законодательного органа власти субъекта РФ.

Вместе с тем Бастрыкин уточнил, что за последние годы отмечается тенденция к снижению преступности среди работников органов внутренних дел. Так, если в 2011 году перед судом предстали 1 678 сотрудников МВД России, то в 2020 году - 1 199, то есть на треть меньше. В этом году их количество сократилось на 7%.

По словам Бастрыкина, больше всего коррупционных преступлений выявляется в правоохранительной и финансовой сферах, образовании и науке, здравоохранении и соцобеспечении. "Все это большой массив общественных отношений, в которых есть те, кто желает незаконно получить некие преимущества, "решить вопрос", ускорить прохождение определенных процедур, и те, кто может им это обеспечить незаконным путем. Этим объясняется наибольшее количество преступлений в этих сферах", - пояснил Бастрыкин.

Глава СК сообщил, что следователи принимают все возможные меры для возмещения ущерба от коррупционных преступлений. За 9 месяцев этого года размер ущерба по делам, находившимся в производстве СК, составил 13 млрд рублей. "За этот период уже добровольно возмещено более 8 млрд рублей, также наложен арест на имущество на сумму почти 18 млрд рублей, что в два раза больше, чем за этот же период прошлого года. В целом можно сказать, что комплексные меры в текущем году позволяют полностью возместить ущерб, причиненный коррупционными преступлениями", - заключил Бастрыкин.