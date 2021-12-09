Глава РФПИ считает "Спутник V" самой безопасной вакциной

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал "Спутник V" самой безопасной и эффективной вакциной в мире. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия" , опубликованном в четверг.

"Самые последние данные показывают, что это самая лучшая, самая эффективная и безопасная вакцина в мире", - сказал Дмитриев.

Глава РФПИ привел в пример исследование, проведенное в Венгрии, которое показало, что "Спутник V" эффективен на 98%. "Это самый высокий показатель. Это означает, что люди, вакцинированные "Спутником V", защищены в 130 раз лучше от смерти от коронавируса, нежели непривитые. Это высочайший уровень защиты среди пяти вакцин, которые тестировались <...>", - добавил он.

Дмитриев также отметил, что эффективность "Спутника V" длится дольше по сравнению с другими вакцинами, а количество побочных эффектов значительно меньше.

"Спутник V" зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, он стал первой в мире официально признанной вакциной от коронавируса. На данный момент препарат одобрен в 71 стране.