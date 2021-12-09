Кратные штрафы за взятки сделали невыездными должниками 6 тыс. россиян

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Более 6 тыс. россиян стали невыездными должниками после приговоров судов к кратным штрафам за получение или дачу взяток. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России в связи с отмечаемым 9 декабря Международным днем борьбы с коррупцией.

"По состоянию на 1 ноября 2021 года в рамках 6 тыс. исполнительных производств указанной категории действуют постановления о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации", - сообщили в ФССП.

За 10 месяцев 2021 года на исполнении приставов находилось 8,4 тыс. производств о взыскании штрафов, назначенных за совершение преступлений коррупционной направленности. "Взысканная сумма составила 1,1 млрд рублей (за 10 месяцев 2020 года - 914,6 млн рублей)", - отметили в службе приставов.

Кратные штрафы за взятки были введены в России 10 лет назад. Обвиняемым в получении или даче взятки либо посредничестве в передаче взятки может быть назначен штраф в стократном размере к сумме взятки без назначения лишения свободы. Максимальный размер штрафа может достигать 500 млн рублей.

По действующему законодательству, суд может предоставить оштрафованному отсрочку или рассрочку в выплате на срок до пяти лет, если немедленная уплата является для него невозможной. При этом неуплата штрафа является основанием для замены осужденному за взятку или коммерческий подкуп наказания со штрафа на лишение свободы с возможным дополнительным кратным штрафом в меньшем размере. Как сообщили ТАСС в ФССП, в этом году штраф был заменен другим видом наказания по более 4 тыс. исполнительных производств, или почти половине кратно оштрафованных за коррупционные преступления.

Ранее ФССП публиковала статистику, согласно которой суммарный долг осужденных за коррупционные преступления к штрафам превышает 30 млрд рублей, а средний размер взыскиваемого штрафа с осужденных за коррупцию составил порядка 5 млн рублей.