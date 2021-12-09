"Дни русского зарубежья" в Болгарии завершились презентацией книги о жизни "на чужбине"

СОФИЯ, 9 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Презентация книги Сергея Галанина "Удавшийся побег" в Софии завершила в среду вечером "Дни Русского зарубежья". Как сообщает корреспондент ТАСС, художественное произведение "о русских мальчишках выросших на чужбине" основано на реальных событиях, а прототипом главного героя является известный финансист и общественный деятель, коллекционер русской театральной живописи, Рюрикович в 33-м поколении, князь Никита Лобанов-Ростовский, который лично принял участие в презентации романа.

"Тема Русского зарубежья - бесконечное понятие, так как она касается человеческих судеб. Очень хорошо, что о сложной и интересной жизни Никиты Дмитриевича написана художественная книга, которая будет читаться проще и легче, чем любые архивные материалы", - сказала на презентации посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

Обращаясь к Лобанову-Ростовскому, дипломат отметила, что разделяет далеко не все его предположения и идеи, в частности тезис о возможном распаде России. "Многие предсказывали распад России, но она не распадается и, полагаю, не распадется, это очень резкое ваше мнение. Но ваша деятельность в Русском зарубежье и среди соотечественников, на культурном поприще вызывает восхищение", - сказала Митрофанова.

"У большинства из нас, к сожалению, не самая длинная память, многие знают своих потомков лишь до второго-третьего поколения, но Лобанов-Ростовский ведет свою историю от Рюриковичей. Во времена всей тысячелетней истории России предки Никиты Дмитриевича служили нашей стране, служили России. А в нем собралась вся история Россия, вся ее трагическая и противоречивая судьба", - отметил председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский.

"Выход моей книги добавил Никите Лобанову-Ростовскому новую грань, теперь он стал и литературным персонажем, литературным героем. Книга, полагаю, позволит понять нелегкую и увлекательную судьбу князя Лобанова-Ростовского, которую я сумел прочувствовать и, надеюсь, передать", - отметил автор книги Галанин.

О князе

Лобанов-Ростовский с удовольствием общался с гостями презентации, отвечая на многочисленные вопросы.

"Деньги во всех странах печатаются абсолютно безответственно. Придет момент, когда задолженность США станет очевидной и все в мире поймут, что у Соединенных Штатов нет никаких шансов выполнить свои финансовые обязательства. Национализм во многих странах мира также становится все более значимым, правительства таким путем стараются утвердиться во власти, что в итоге приведет к неизбежным конфликтам. Не понятно для чего, но Польша и Венгрия стараются утверждать диктатуру демократичным порядком, повторять то, что было в прошлом веке в Германии, когда немецкий народ проголосовал за Гитлера. У нас абсолютно безумные правительства. Это стыд и срам, это трагедия, которая к ничему хорошему не ведет", - заявил Лобанов-Ростовский, отвечая на вопрос о реалиях современного мира.

Автор-исполнитель и историк русской эмиграции Виктор Леонидов подарил гостям вечера музыкальный номер.

"Дни Русского зарубежья в Болгарии", один из главных организатором которых стал председатель Русского академического союза имени профессора Александра Федотова Сергей Рожков, прошли в Российском культурно-информационном центре под патронажем посольства России.