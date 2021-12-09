В США одобрили применение "коктейля из антител" от COVID-19 компании AstraZeneca

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США в среду разрешило применение для профилактики COVID-19 "коктейля из антител", разработанного британско-шведской компанией AstraZeneca. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Сегодня FDA [по ускоренной процедуре] выдало разрешение на применение в условиях чрезвычайной ситуации [пандемии] препарата Evusheld [также известный как AZD7442 - прим. ТАСС] компании AstraZeneca для профилактики COVID-19 у некоторых взрослых и детей в возрасте от 12 лет с массой не менее 40 кг. Препарат одобрен только для лиц, которые в настоящий момент не инфицированы SARS-CoV-2 и не контактировали в последнее время с инфицированными", - говорится в сообщении.

Evusheld будет доступен только для людей с ослабленной иммунной системой или непереносимостью компонентов применяемых в США вакцин от нового коронавируса. "Предконтактная профилактика с помощью Evusheld не представляет собой замену вакцинации для лиц, которым вакцинация от COVID-19 рекомендована", - подчеркнули в FDA.

Evusheld изготовлен из смеси двух моноклональных антител - тиксагевимаба и цилгавимаба. 11 октября AstraZeneca сообщила, что ее "коктейль из антител" достиг цели в предотвращении развития тяжелой формы болезни в результате заражения коронавирусом SARS-CoV-2. В испытаниях препарата AZD7442 главным образом принимали участие пациенты с высоким риском развития тяжелой формы COVID-19, в том числе с сопутствующими заболеваниями.