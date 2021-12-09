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На Камчатке ограничили движение транспорта по Октябрьской косе из-за шторма

Специалисты приступили к устранению последствий урагана и большого прилива

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Ограничение движения для автомобилей до поселка Октябрьский на Камчатке продлили до 10 декабря, сообщается на сайте краевого правительства.

"В связи с ликвидацией последствий штормовых явлений Охотского моря, размывом, переувлажнением и разупрочнением земляного полотна, проведением восстановительно-ремонтных работ закрыто движение для всех видов транспортных средств до 12:00 10 декабря 2021 года на участке между 115-м и 129-м км автомобильной дороги Усть-Большерецк - п. Октябрьский (Октябрьская коса)", - говорится в сообщении.

В связи с ураганным ветром и большой приливной волной несколько участков дороги на поселок Октябрьский оказались размытыми. Подрядная организация приступила к выполнению ремонтных работ.

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