Блинкен cообщил, что власти США создадут фонд для защиты СМИ от судебных исков

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Власти США создадут фонд, предназначенный для оказания финансовой поддержки журналистам и средствам массовой информации, на которых подали в суд из-за их публикаций. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен на онлайн-мероприятии в рамках организуемого Вашингтоном "Саммита за демократию".

"Мы создаем новый фонд по покрытию обязательств для предоставления финансовой поддержки журналистам и СМИ, к которым поданы судебные иски из-за их публикаций", - сказал он. Блинкен отметил, что речь идет, в частности, о случаях, подобных тому, который ранее произошел с журналисткой из Эквадора. На нее, по словам госсекретаря США, подали в суд из-за публикации о махинациях, касающихся экс-президента и должностных лиц.

Как пояснил Блинкен, фонд предназначен для защиты журналистов и СМИ, которые, по мнению американской стороны, "защищаются от безосновательных юридических мер". Госсекретарь США также представил и ряд других инициатив, направленных на поддержку СМИ, которые Вашингтон считает независимыми. По его словам, указанные шаги направлены на укрепление демократии.

Вашингтон намерен провести 9-10 декабря в режиме видеоконференции "Саммит за демократию", на который соберутся лидеры государств, правозащитники и бизнесмены. Принять в нем участие пригласили 110 стран и территорий. В этом списке нет России и Китая. На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эту инициативу США междусобойчиком и одним из "наиболее одиозных прожектов" Вашингтона. По словам министра, "очевидно, что [Вашингтоном] взят курс на создание новых разделительных линий в международных делах, на этот раз в контексте противостояния группы стран, возомнивших себя вершителями судеб человечества".