В Оймяконском районе Якутии свыше 800 школьников отправили на дистанционку из-за морозов

ЯКУТСК, 9 декабря. /ТАСС/. Все классы в населенных пунктах Оймяконского района Якутии, кроме административного центра Усть-Нера, отправлены на дистанционку из-за низких температур. Об этом сообщили в четверг ТАСС в управлении образования Оймяконского района.

В населенных пунктах Оймяконского района, кроме поселка Усть-Неры, температура составила минус 55 градусов и ниже. В административном центре Усть-Нера утром столбики термометров опустились до минус 53 градусов, на дистанционке находятся ученики 1-7-х классов. "865 детей [находятся] на дистанционном обучении сегодня", - сказали в управлении.

Как уточнили в районном управлении образования, от очного обучения освобождают 1-5-е классы при температуре в 52 градуса мороза, 1-7-е классы - в минус 53 градуса, 1-9-классы - в минус 54 градуса, все классы - в минус 55 градусов.

На право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов. Село Оймякон входит в список населенных пунктов с самыми экстремальными условиями для жизни человека. Верхоянск является одним из самых холодных мест на Земле и самым холодным городом в мире.