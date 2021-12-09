На Чукотку завезли более 2 тыс. несушек в 2021 году

ТАСС, 9 декабря. Более двух тысяч кур-молодок, комбикорм и минеральные добавки для подкормки завезли в 2021 году на Чукотку с птицефабрик Камчатки для обеспечения населенных пунктов полуострова свежим яйцом, дефицит которого регулярно наблюдается в торговых точках округа. Об этом ТАСС сообщил начальник регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия Сергей Давидюк.

"В 2021 году в рамках сотрудничества с правительством Камчатского края в области развития сельского хозяйства с Камчатки завезено 2 192 головы кур-молодок и годовой запас комбинированных кормов и минеральных добавок. Предприятие в селе Лаврентия уже обеспечивает пищевым яйцом национальные села Чукотского района и Провиденского городского округа", - сказал Давидюк.

Он уточнил, что птицефабрика в селе Лаврентия заработала в конце 2020 года. Новые птицефабрики в ближайшее время также планируют открыть в селах Алькатваам, Ваеги и городе Билибино, где также наблюдается дефицит свежего яйца.