На Чукотке уровень коллективного иммунитета против коронавируса достиг 92%

ТАСС, 9 декабря. Коллективный иммунитет у жителей Чукотки с учетом переболевших коронавирусом превысил отметку в 92%. Вакцинировано более 76% взрослого населения, написал в своем Instagram губернатор региона Роман Копин.

"В округе полностью завершили вакцинацию 26 519 человек - 76,3% взрослого населения. Коллективный иммунитет с учетом переболевших достигает 92,2%. Ревакцинацию прошли 6 882 человека - здесь нам нужно ускориться", - написал губернатор.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 2,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 2,5 тыс. пациентов выздоровели, 28 умерли. Ограничительные меры на полуострове продлены до конца года.