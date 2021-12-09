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На Чукотке уровень коллективного иммунитета против коронавируса достиг 92%

Более 76% взрослого населения региона привилось от COVID-19

ТАСС, 9 декабря. Коллективный иммунитет у жителей Чукотки с учетом переболевших коронавирусом превысил отметку в 92%. Вакцинировано более 76% взрослого населения, написал в своем Instagram губернатор региона Роман Копин.

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"В округе полностью завершили вакцинацию 26 519 человек - 76,3% взрослого населения. Коллективный иммунитет с учетом переболевших достигает 92,2%. Ревакцинацию прошли 6 882 человека - здесь нам нужно ускориться", - написал губернатор.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 2,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 2,5 тыс. пациентов выздоровели, 28 умерли. Ограничительные меры на полуострове продлены до конца года.

Теги
Копин, Роман ВалентиновичРоссияЧукотский автономный округПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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