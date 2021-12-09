В Амурской области температура воздуха 8 декабря побила рекорд 1990 года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали рекордно теплую температуру в Амурской области 8 декабря. В этот день столбики термометров в Благовещенске показали минус 1,1 градуса, что стало рекордно теплой температурой с 1990 года, сообщается в четверг на странице Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Instagram.

"2021 году удалось побить рекорд 1990 года, когда 8 декабря было минус 1,3 градуса, и в целом первая треть месяца 31 год назад отличилась небывало высоким фоном температур: в 1990 году начало декабря больше было похоже на середину ноября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в среду в Благовещенске столбик термометра поднялся до отметки минус 1,1 градуса, что является самой высокой температурой, зафиксированной в городе на эту дату. Кроме того, на территории Амурской области есть места, где было еще теплее: в Константиновке температура воздуха составила минус 0,4 градуса.

"В 2021-м декадный показатель существенно ниже, хотя среднесуточные температуры превышали норму на 2-5 градусов, а 7-8 декабря - на 8-10 градусов", - отметили синоптики.

В амурском гидрометцентре добавили, что уже 11-12 декабря заметно похолодает, дневные температуры не будут превышать минус 10 градусов.

В четверг на севере Амурской области температура воздуха составляет до минус 11 градусов, в центральных и южных районах - до шести градусов мороза. В центральных, южных и восточных районах пройдет снег, местами на юге - сильный (выпадет 6-8 мм осадков за 12 часов). Ветер изменит направление на северо-западный и усилится до 14 м/с.