СМИ: на западе Японии уничтожили 30 тыс. кур из-за вспышки птичьего гриппа

ТОКИО, 9 декабря. /ТАСС/. Власти префектуры Хиросима на западе Японии ликвидировали около 30 тыс. кур на местной ферме из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что у зараженных животных был выявлен высокопатогенный штамм H5N1.

На фермах в Японии периодически происходят вспышки птичьего гриппа, которые приводят к массовому забою птиц. В прошлом месяце власти префектуры Хёго на западе страны были вынуждены уничтожить около 155 тыс. кур на ферме, где была выявлена очередная вспышка.