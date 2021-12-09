Эксперт связала изменение рациона с заболеваемостью жителей якутской Арктики

ЯКУТСК, 9 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Осипов/. Отказ от традиционного образа жизни и перемены в питании привели к росту заболеваний сердечно-сосудистой системы у представителей коренных малочисленных народов Севера в арктических районах Якутии. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора Якутского научного центра комплексных медицинских проблем Татьяна Попова.

Исследования здоровья коренных жителей Арктики проводились в местах их компактного проживания в Нижнеколымском и Верхнеколымском районах Якутии. Медики обследовали 686 человек в возрасте от 20 до 70 лет - долганов, эвенов, эвенков, чукчей и юкагиров.

"Изменение традиционного уклада жизни, переход на углеводно-жировой тип питания, низкая физическая активность в арктических сообществах привели к росту заболеваемости. [У участников исследований] выявили распространенность артериальной гипертензии и метаболического синдрома. Высокий риск развития сердечно-сосудистых осложнений диктует необходимость дальнейшего углубленного изучения всех факторов, влияющих на формирование здоровья коренного населения в отдаленных труднодоступных территориях Арктики", - сказала Попова.

По данным медиков, ранее во всех арктических районах Якутии отмечалась высокая распространенность артериальной гипертензии, наибольшая - в Анабарском районе (54,3%). Выявлена высокая частота абдоминального ожирения, которое является основным признаком метаболического синдрома. "Наиболее высокая частота метаболического синдрома выявлена у эвенков (56,7%), наименьшая - у чукчей (20%). Существенный вклад в частоту метаболического синдрома среди взрослого населения внесли женщины, что обусловлено исторически сложившимися различиями в физической активности и других характеристиках образа жизни", - отметила собеседник агентства.

Питание коренного населения

Ученые уверены, что ухудшение состояния здоровья жителей Арктики связано с изменением питания. Эксперты оценили фактическое питание 184 коренных жителей арктической зоны Якутии. Согласно опросным данным, качество питания как удовлетворительное и плохое оценили две третьих обследованных. Респонденты указали в качестве причины такого явления низкие доходы, недостаток мясных блюд в рационе.

Медики также выяснили, что питание жителей отличается от традиционного северного питания более низким содержанием белков, жиров и повышенным содержанием углеводов (на 38%). Рацион характеризуется низким содержанием макроэлементов - калия, кальция, магния, дефицитом эссенциальных микроэлементов - йода, фтора, хрома. Кроме того, наблюдается избыточное содержание в рационе железа, марганца, кобальта и меди. Рацион богат витаминами группы В и А, дефицит выявлен в отношении витаминов Е, В12 и С. Суточная энергетическая ценность рациона не набирает средних значений. С возрастанием индекса массы тела наблюдается снижение потребления основных веществ.

"Несбалансированность структуры питания коренного населения арктического поселка обусловлена недостаточным потреблением белков, жиров, минеральных веществ, витаминов, энергетической недостаточностью рациона. Выявили избыточное потребление углеводов, особенно чистого сахара. Все это приводит к развитию артериальной гипертензии среди молодых, особенно у мужчин", - отметила собеседница агентства.

Здоровье детей

Медиков особенно беспокоит здоровье детей. Исследования в арктических районах Якутии помогли сформировать базы данных физического развития и состояния здоровья подрастающего поколения. Как рассказала Попова, среди детей в обследованных районах уровень патологической пораженности значительно превышал данные официальной статистики. В структуре патологической пораженности детей преобладают болезни глаз, органов дыхания, эндокринной системы.

"Оценка антропометрических характеристик (роста, веса, артериального давления) детей малочисленных народов Севера подтвердила наличие этнических особенностей веса и роста. Характеристики детей саха (якутов - прим. ТАСС) и малочисленных народов Севера Якутии остаются в нижних коридорах общероссийских и международных нормативов. Мальчики и девочки <…> чаще, чем их сверстники-европеоиды, имели дисгармоничное развитие, то есть несоответствие параметров роста весу", - отметила эксперт.

Ученые убеждены в необходимости продолжить комплексное обследование детей в Арктике. По их мнению, нужно изучать болезни, возникающие из-за неправильного питания, особенности микрофлоры организма, йодной недостаточности, обеспеченности витаминами и микроэлементами.

"Только пристальное внимание государства может повлиять на развитие Арктики. Речь идет не только о развитии системы здравоохранения, но и образования, сельского хозяйства, культуры и транспортной инфраструктуры. Следует разработать региональные программы научных исследований в сфере охраны здоровья населения. Обеспечение доступности и качества медицинских услуг, строительство культурно-оздоровительных центров, пропаганда здорового образа жизни, повышение занятости местного населения на объектах промышленного освоения Арктики, сохранение традиционных промыслов путем развития оленеводства и рыбоводства приведут к развитию и улучшению демографической ситуации в Арктике", - считает Попова.