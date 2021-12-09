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Пандемия COVID-19

СМИ: омикрон-штамм коронавируса выявлен на Кубе

По данным ACN, заразившийся мужчина прибыл в республику 27 ноября из Мозамбика

ГАВАНА, 9 декабря. /ТАСС/. Медики Кубы обнаружили у одного из местных граждан заражение омикрон-штаммом коронавируса, сообщает в среду ACN.

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По его данным, мужчина, проживающий в западной провинции Пинар-дель-Рио, прибыл 27 ноября из Мозамбика, где находился в командировке. На следующий день он обратился к врачам с жалобами на температуру и боль в горле. ПЦР-тест на коронавирус дал положительный результат, заразившийся госпитализирован. После дополнительного исследования врачи подтвердили у мужчины наличие омикрон-штамма. По меньшей мере 16 человек, контактировавших с пациентом, находятся в изоляции.

По официальным данным, с начала пандемии на острове выявили более 963 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, 8 311 человек умерли, выздоровели более 954 тыс. пациентов. Всего из 11 млн кубинских граждан к настоящему времени полный курс вакцинации местными препаратами Abdala и Soberana 02 прошли более 9,3 млн человек. Руководство острова планирует завершить вакцинацию населения к концу года.

Теги
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