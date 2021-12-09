В Якутии уровень вакцинации от ковида в промышленных компаниях превысил 75%

ЯКУТСК, 9 декабря. /ТАСС/. Уровень вакцинации от коронавируса превысил 75% в промышленных компаниях в Якутии, сообщила в четверг пресс-служба регионального министерства промышленности и геологии.

"Свыше 75% работников промышленных компаний Якутии прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. <…> Защита здоровья и жизни, охрана труда и промышленная безопасность сотрудников компаний - наш приоритет", - привели в сообщении слова министра промышленности и геологии Якутии Максима Терещенко.

В министерстве уточнили, что эпидемиологическая ситуация на добывающих и перерабатывающих предприятиях Якутии в условиях пандемии оценивается как стабильная. Ежедневно идет мониторинг заболеваемости сотрудников промышленных предприятий, активного роста числа новых заболевших нет.

По данным оперативного штаба Якутии, по состоянию на 8 декабря первый компонент вакцины от коронавируса получили 68,71% взрослых жителей, в Якутске - 72,64%. За последние сутки выявлено 242 новых случая заражения коронавирусом, из них 100 - в Якутске.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за все время пандемии в регионе зарегистрировано 72 468 заражений коронавирусом, 66 267 человек выздоровели, умерли 1 710.