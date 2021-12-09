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В Самаре восстановили водоснабжение 23 многоквартирных домов

Без воды находились 4,9 тыс. человек

ТАСС, 9 декабря. Аварийные бригады восстановили водоснабжение 23 многоквартирных домов в Самаре, где в ночь на четверг произошла утечка на трубопроводе холодного водоснабжения. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Восстановлено водоснабжение потребителей в 03:40 (02:40 мск) 9 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Информация об аварии поступила в МЧС региона в четверг в 01:50 (00:50 мск). Сообщалось, что без водоснабжения остались 4,9 тыс. человек, проживающих в 23 многоквартирных домах, водоснабжение социально-значимых объектов не нарушалось.

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