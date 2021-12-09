В Приморье открылась лаборатория стартапов дальневосточной кухни

ВЛАДИВОСТОК, 9 декабря. /ТАСС/. Лаборатория гастрономических стартапов, где начинающие предприниматели, работающие с локальными дальневосточными продуктами, могут получить поддержку опытных рестораторов, открылась в Приморье. Участие в проекте могут принять жители пяти тихоокеанских регионов Дальнего Востока, сообщила ТАСС автор идеи проекта "Лаборатория молодежных гастростартапов", руководитель проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food Татьяна Заречнева.

"Команда Pacific Russia Food, которая развивает Школу дальневосточной кухни и организует гастрономические фестивали корюшки, мидий и тайги, открыла "Лабораторию молодежных гастростартапов", чтобы на Дальнем Востоке появились новые вкусные проекты, созданные людьми, которые так же, как и мы, фанатеют от дальневосточной гастрономической культуры. При этом нет жесткой привязки исключительно к дальневосточной кухне: мы говорим о локальной еде в самых разнообразных ее проявлениях. Главное для нас - это местные люди и местный продукт", - сказала Заречнева.

Прием заявок начался 9 декабря и продлится до 31 января. Принять участие в конкурсе могут молодые люди от 18 до 35 лет с идеями своего бизнеса в области уличной еды, производства локальных продуктов и гастрономических развлечений, которые они мечтают воплотить в жизнь, а также владельцы работающих стартапов, которым нужна помощь в развитии.

Из заявившихся эксперты отберут 10 финалистов, которые представят свои идеи в марте 2022 года на битве гастростартапов во Владивостоке. По итогам очного этапа жюри выберет до пяти победителей, которые смогут доработать свой проект вместе с менторами. В мае 2022 они получат бесплатное торговое место на фуд-корте для опробования и презентации потенциальным инвесторам стартапа во время городского праздника "МидияСаммит" во Владивостоке.

Проект "Лаборатория молодежных гастростартапов" реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. В 2021 году гранты получили некоммерческие организации 74 субъектов РФ, общая сумма составила 1,5 млрд рублей.