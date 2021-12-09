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На Чукотке разрешили работать в ночное время заведениям общепита

В регионе возобновились плановые медицинские осмотры населения

ТАСС, 9 декабря. Кафе, барам и ресторанам на Чукотке разрешили работать ночью на фоне стабилизации эпидситуации в регионе, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

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"Ограничительная мера действовала в регионе с 25 октября. Так как в настоящий момент на полуострове фиксируется спад числа заразившихся коронавирусом, рестораны, кафе и бары вновь могут работать ночью, но при соблюдении всех антиковидных требований", - уточнили в правительстве округа. Кроме того, возобновлены плановые медосмотры населения.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 2,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 2,5 тыс. пациентов выздоровели, 28 умерли. Коллективный иммунитет у жителей Чукотки с учетом переболевших коронавирусом превысил отметку в 92%. Вакцинировано более 76% взрослого населения.

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РоссияЧукотский автономный округПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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