В Москве и Подмосковье ожидаются январские морозы

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Характерные для января морозы до минус 10-12 градусов ожидаются в четверг в Москве и Подмосковье. Об этом в четверг сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня погода обусловится влиянием скандинавского антициклона, который вытеснит снеговые облака за пределы Московской области. Сейчас снег идет, скажем так, в южной половине, юго-восточной. Соответственно, выглянет солнце, будет переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный, 2-7 м/с. В столице не теплее минус 8-10 градусов, в Подмосковье - от 7 до 12 градусов мороза, а это даже чуть-чуть холоднее, чем положено в январе. В январе, напомню, норма - минус 6 градусов. <…> То есть у нас, можно сказать, впервые в этом сезоне ударили январские морозы", - сообщил Тишковец.

По его словам, холодный атмосферный фронт за минувшую ночь местами принес до 10% месячной нормы осадков.