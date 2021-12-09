Треть всех детских поликлиник Москвы перешла на электронные медкарты

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Еще 14 детских поликлиник в Москве присоединились к пилотному проекту по переходу на ведение медицинских карт в электронном виде, всего их стало 18, что составляет треть от общего числа. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В Москве продолжается расширение пилотного проекта по переходу на ведение медицинских карт исключительно в электронном виде. С сегодняшнего дня к нему присоединились еще 14 детских поликлиник. Таким образом, уже 18 медицинских учреждений города - а это треть всех детских поликлиник Москвы - полностью перешли на электронные медкарты", - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, специалисты планируют оцифровать бумажные медкарты и перевести их в электронный формат во всех оставшихся детских медучреждениях. Врачам не приходится дублировать всю информацию на бумаге и тратить самый драгоценный ресурс - время, которое они могут уделить пациентам. Для родителей это удобно: теперь медицинские сведения не потеряются, а будут всегда под рукой - прямо в смартфоне. Это еще один шаг к цифровой поликлинике будущего. Будут полностью освобождены картохранилища, эти помещения будут использованы с пользой для врачей, которые сами выберут, что там будет - комната отдыха, комната для учебных тренингов или что-то другое.

Создан единый цифровой контур между поликлиникой и медицинским кабинетом образовательной организации, а учителя могут видеть в электронном журнале "Московской электронной школы" информацию о периоде освобождения ребенка от занятий, в том числе от физкультуры. Кроме того, классному руководителю и учителю физкультуры также дополнительно доступна и физкультурная группа здоровья ребенка, что очень важно для подбора оптимальной программы физического воспитания, которая не только не навредит здоровью школьника, но и будет способствовать его укреплению. Родители также могут ознакомиться с информацией о здоровье детей в электронной медкарте на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

"Получить доступ к своей электронной медицинской карте и карте ребенка можно на портале mos.ru через стандартную или полную учетную запись. Это могут сделать пользователи старше 15 лет, у которых есть полис обязательного медицинского страхования. Если заявка поступит от москвича со стандартной учетной записью, доступ предоставят в течение пяти рабочих дней, при наличии полной учетной записи - в день подачи заявки. Если в личном кабинете подтверждены сведения о несовершеннолетних детях (в том числе подопечных), то доступ к их электронным медкартам также предоставляется в проактивном режиме", - добавляется в материале.

Внедрение подобных решений стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения. Она разработана столичным комплексом социального развития и городским департаментом информационных технологий. На платформе собраны различные сервисы для врачей и пациентов, которые упрощают их взаимодействие и повышают качество проводимых исследований и лечения.