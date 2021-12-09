Участок дороги с покрытием из переработанных отходов ТЭЦ планируют построить в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 9 декабря. /ТАСС/. Энергетики Кузбасса совместно с Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом и Российским дорожным научно-исследовательским институтом разработали технологию переработки золошлаковых отходов (ЗШО), которые в большом количестве образуются при работе ТЭЦ, в доступный по цене материал для асфальтирования дорог. Его планируется уложить на тестовый участок и оценить условия эксплуатации, сообщил в четверг заместитель председателя правительства Кузбасса Андрей Панов на своей официальной странице в Instagram.

"По предварительным данным, созданные из золы с добавлением пластификаторов и других компонентов [материалы] для дорожного строительства обладают очень высокой прочностью, плюс их применение может удешевить стоимость дорожного полотна на 10% и более. Руководитель ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" Олег Шурыгин сообщил, что готов построить тестовый участок дороги и посмотреть, как новые материалы будут работать в реальных условиях", - написал Панов.

По его словам, продукты переработки золошлака также планируется использовать для борьбы с гололедом на дорогах в зимнее время. СГК, чьи энергетические объекты работают в Кузбассе, готова производить из золошлака песок, щебень и другие материалы.

"Компания планирует построить установки для переработки ЗШО в Кемерове и Новокузнецке, ввод которых позволит перерабатывать золу, вырабатываемую Ново-Кемеровской и Кузнецкой ТЭЦ", - добавил Панов.