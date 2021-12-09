В МВД назвали наиболее коррупционные сферы деятельности в России

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Финансово-кредитная cфера на сегодняшний день является одной из наиболее подверженных коррупционным проявлениям, сообщил в интервью ТАСС начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

"Опираясь на анализ правоприменительной практики и статистические данные по видам экономической деятельности, пожалуй, можно сказать, что наиболее подверженными коррупционным проявлениям являются финансово-кредитная cфера, сфера освоения бюджетных средств, потребительского рынка, деятельность органов власти и управления, а также строительства", - сказал он. Кроме того, нередко коррупция выявляется в сфере транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.

По словам Курносенко, такая ситуация обусловлена тем, что коррупционные отношения связаны с получением прибыли в ходе финансово-хозяйственной и надзорной деятельности. "Одним из главных стимулов, побуждающих к совершению преступлений коррупционной направленности, является возможность получения финансовой, имущественной выгоды или каких-либо преференций. А как раз все вышеперечисленные сферы и отрасли экономики объединяет одно - прохождение значительных денежных средств", - пояснил он. В связи с этим и получается, что там, где вращаются крупные суммы денег, прежде всего государственных, всегда найдутся желающие "отщипнуть".

В качестве примера Курносенко привел уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) по факту завышения сотрудниками Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону стоимости муниципального контракта на выполнение работ по установке видеосистем и пунктов контроля за дорожным движением, входящих в АПК "Безопасный город. Оно было возбуждено в августе 2021 года. Ущерб государству нанесен на сумму свыше 300 млн рублей.