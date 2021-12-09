Исследование: меры для борьбы с выгоранием принимают в 39% компаний в России

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Почти 40% российских компаний стараются бороться с выгоранием у сотрудников. Это следует из исследования hh.ru и health tech компании AIBY, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Несмотря на то, что почти каждая десятая компания в России отмечает негативное влияние выгорания сотрудников на бизнес, только 39% опрошенных предпринимают меры для борьбы с ним. 22% работодателей устраивают тимбилдинги для совместного отдыха, 9% дают дополнительные дни к отпуску, еще 8% проводят коуч-сессии для работы с эмоциональным состоянием. 4% опрошенных компаний приглашают психолога для работы с командой (в штат или на аутсорсе), 3% регулярно устраивают дни отдыха от рабочих звонков, а еще 2% используют на корпоративном уровне приложения и чат-боты для заботы о ментальном здоровье сотрудников", - говорится в исследовании.

При этом 81% респондентов уверен, что выгорание оказывает влияние на продуктивность бизнеса, 9% назвали выгорание уделом ментально нестабильных специалистов, которые общую усталость от рабочего процесса называют выгоранием. Еще 8% считают выгорание легитимной проблемой, которую кратно усилила пандемия, 2% называют выгорание выдуманной проблемой.

Среди негативных последствий выгорания для бизнеса 64% опрошенных назвали текучку кадров, 17% - ухудшение показателей продаж, 9% - снижение креативности команды, 5% - снижение качества клиентского сервиса.

"Выгорание и заботы о ментальном здоровье уже плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Треть россиян считают себя выгоревшими, компании больше не могут недооценивать эмоциональное состояние сотрудников как важнейший фактор продуктивности бизнеса. При том, что абсолютное большинство работодателей считают выгорание легитимной причиной снижения работоспособности команды, 61% компаний ничего не предпринимает для борьбы с ним. Мы стараемся менять восприятие выгорания российскими компаниями и надеемся, что число работодателей, заботящихся об эмоциональном состоянии сотрудников, вырастет как минимум вдвое в перспективе двух-трех лет", - приводятся в сообщении слова основателя health tech компании AIBY Ольги Осокиной.

Об исследовании

Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и health tech компания AIBY провели исследование отношения российских работодателей к выгоранию сотрудников. Опрос проводился с 23 ноября по 2 декабря 2021 года среди представителей компаний-работодателей, зарегистрированных на hh.ru.