В Казахстане выпустили комикс для профилактики религиозного экстремизма и терроризма

НУР-СУЛТАН, 9 декабря. /ТАСС/. Первый комикс, нацеленный на профилактику религиозного экстремизма и терроризма, выпустили в Казахстане по заказу министерства информации и общественного развития республики. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Комикс под названием "Meirman" разъясняет опасность следования радикальной религиозной идеологии через призму жизни граждан, возвращенных на родину в рамках операции "Жусан", - говорится в сообщении. Подобный формат был выбран неслучайно, так в ведомстве рассчитывают воспитывать нетерпимость к экстремизму уже со школьной скамьи.

Комикс повествует о трудностях, с которыми столкнулся мальчик по имени Меирман за время пребывания в зоне террористической активности в Сирии. "Несмотря на все препятствия, благодаря своему упорству, доброте и сильному духу Меирман смог воссоединиться с семьей и вернуться в родной Казахстан, став достойным гражданином своей страны", - рассказали в министерстве.

По его данным, с комиксом можно ознакомиться в социальных сетях и на интернет-порталах.

Масштабная гуманитарная операция "Жусан" по возвращению казахстанцев из Сирии началась в январе 2019 года и проходила в несколько этапов. Ее продолжением стала операция "Русафа", в рамках которой в том же году граждане Казахстана вернулись из Ирака. В результате двух спецопераций казахстанские власти вернули на родину 725 граждан республики, включая 500 детей.