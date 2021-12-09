В Якутии учредили День ветеранов боевых действий

ЯКУТСК, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Якутии учредили День ветеранов боевых действий, его будут отмечать 1 июля, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"Указом главы Якутии Айсена Николаева в республике учрежден День ветеранов боевых действий, который будет отмечаться 1 июля. Документ подписан 9 декабря", - говорится в сообщении.

Праздник установлен в целях признания заслуг жителей Республики Саха (Якутия), принимавших участие в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории СССР, Российской Федерации и других государств после 1945 года.

"Сегодня в Якутии проживает порядка 3,5 тыс. участников боевых действий и локальных войн. Ветераны проводят активную общественную деятельность, участвуя в работе военно-патриотических и военно-спортивных клубов", - добавили в пресс-службе.