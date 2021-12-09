Мишустин: успех в борьбе с ковидом зависит от взаимодействия ученых и медиков всех стран

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Успех в борьбе с пандемией напрямую зависит от взаимодействия ученых и медиков всех стран, так как изолированно обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие невозможно. Об этом говорится в обращении премьер-министра РФ Михаила Мишустина к участникам проходящей в Санкт-Петербурге Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям. Текст послания опубликован в четверг на сайте кабмина.

"В современном мире нельзя обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие изолированно. Успех борьбы с пандемией и инфекционными заболеваниями напрямую зависит как от эффективности работы ведомств, так и от четкой координации их действий в многостороннем формате, тесного взаимодействия ученых, врачей, организаторов здравоохранения всех стран", - отметил глава кабмина. По его словам, соответствующие планы утверждены и реализуются на различных международных площадках, в том числе Всемирной организации здравоохранения, Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества.

"Сегодня всех нас объединяет одно - искреннее стремление сделать так, чтобы человечеству не угрожали вспышки и распространение опасных инфекционных заболеваний. Уверен, что конференция послужит дальнейшему развитию диалога, станет еще одним шагом в укреплении сотрудничества наших стран в сфере противодействия COVID-19. А ваши рекомендации будут востребованы на практике, помогут спасти жизни многих людей", - говорится в послании Мишустина.

II Международная научно-практическая конференция по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям проходит в Санкт-Петербурге 9-10 декабря. Для обмена опытом встретятся более 270 российских и зарубежных ученых, врачей, работников здравоохранения, а также представители стран СНГ, ШОС, Евросоюза и ВОЗ.