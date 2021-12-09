В Москве следователи СК за год арестовали имущество по делам о коррупции на 1 млрд рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Столичные следователи СК в этом году добились ареста имущества фигурантов дел о коррупции почти на 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве в связи с Международным днем борьбы с коррупцией.

"Одним из важных и основополагающих индексов работы остается возмещение ущерба. Арест на имущество в порядке ст. 115 УПК РФ (для обеспечения возможного иска о возмещении ущерба, взыскания штрафа или возможной конфискации имущества - прим. ТАСС) наложен на сумму 938 млн 340 тыс. рублей, что на 3,8% больше показателя аналогичного периода 2020 года", - сообщили в ГСУ.

Там отметили, что только по оконченным производством за девять месяцев этого года уголовным делам о коррупционных преступлениях сумма выявленного ущерба от коррупционных преступлений составила 607 млн 768 тыс. рублей.