Попова заявила, что значимые мутации коронавируса появляются в среднем раз в полгода

"Мы на сегодняшний день видим, что вирус мутирует. <…> Если можно так осторожно предположить, такая значимая мутация с интервалом раз в полгода", - сказала она на II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Попова напомнила, что в декабре 2020 года было опубликовано заявление о выявлении "британского" штамма коронавируса, в апреле-мае текущего года - о выявлении дельта-штамма в Индии, и спустя полгода появилась информация о выявлении штамма "омикрон".

В России сейчас, по словам Поповой, продолжает преобладать вариант коронавируса "дельта".