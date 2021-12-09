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Пандемия COVID-19
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Попова заявила, что значимые мутации коронавируса появляются в среднем раз в полгода

По словам главы Роспотребнадзора, в России продолжает преобладать дельта-штамм коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Сергей Савостьянов/ТАСС
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Сергей Савостьянов/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Значимые мутации коронавирусной инфекции, предположительно, происходят раз в полгода, сообщила в четверг руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Мы на сегодняшний день видим, что вирус мутирует. <…> Если можно так осторожно предположить, такая значимая мутация с интервалом раз в полгода", - сказала она на II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Попова напомнила, что в декабре 2020 года было опубликовано заявление о выявлении "британского" штамма коронавируса, в апреле-мае текущего года - о выявлении дельта-штамма в Индии, и спустя полгода появилась информация о выявлении штамма "омикрон".

В России сейчас, по словам Поповой, продолжает преобладать вариант коронавируса "дельта".

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