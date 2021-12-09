Образовательную платформу для молодых ученых наукоградов РФ начнут создавать в 2022 году

СИРИУС /Федеральная территория/, 9 декабря. /ТАСС/. Образовательная платформа, которая свяжет ведущие университеты страны и наукограды, будет создана в России, разработка начнется в 2022 году. Об этом в четверг сообщил советник ректора Университета Национальной технологической инициативы 2035 Алексей Гусев ходе выступления в рамках Конгресса молодых ученых.

"Мы планируем в 2022 году вместе с научными организациями наукоградов, вместе с университетами Академии наук, начать прорабатывать такие курсы, которые могли бы быть дополнением к магистерским программам топовых университетов", - сказал Гусев.

Он уточнил, что такое решение связано с тем, что на многих наукоемких территориях отсутствуют университеты.

"То, что мы начали делать, это платформа связи, с одной стороны, между ведущими техническими университетами, <…> а, с другой стороны, научных организаций вместе с их научным оборудованием, научными кадрами, которые располагаются не в крупных городах", - отметил Гусев.

Конгресс проходит с 8 по 10 декабря, объединяет более трех тысяч человек из разных регионов России - молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.

Онлайн-трансляции мероприятий доступны на YouTube-канале и в социальных сетях Минобрнауки России, Фонда Росконгресс, Года науки и технологий, Российского общества "Знание" и на других площадках. Ознакомиться с деловой программой можно на официальном сайте молодыеученые.годнауки.рф.