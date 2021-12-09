Парк узкоколейных трамваев в Евпатории полностью обновили

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. АО "Уралтрансмаш" (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в "Ростех") завершило поставку 27 узкоколейных трамваев в Евпаторию, где этот транспорт является одной из достопримечательностей. Парк курортного города обновлен полностью, сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.

"В Евпатории при нашем участии полностью обновился подвижной состав трамвайного парка. Новые вагоны частично низкопольные и удобны для маломобильных групп населения. Кроме того, они оснащены системой кондиционирования, имеют современный урбанистический дизайн, системы энергоэффективности и энергосбережения", - цитирует пресс-служба коммерческого директора предприятия Алексея Серкова.

В пресс-службе уточнили, что в курортный город отправили 20 односекционных вагонов модели 71-411 и семь односекционных вагонов челночного исполнения с двумя кабинами 71-411-03, которые спроектированы специально для городов, имеющих трамвайную колею 1 000 мм. В России это Евпатория, Калининград и Пятигорск.

Трамваи полностью отвечают требованиям программы "Доступная среда", обеспечивая возможность безбарьерного перемещения малоподвижных граждан в городских условиях. Также вагоны подходят для перевозки инвалидов-колясочников и пассажиров с детскими колясками, они оборудованы откидной аппарелью, расположенной в зоне средней двери. Обе модели оснащены современной медиасистемой для демонстрации схемы движения по маршруту, системой обогрева и антивандальными сиденьями.

Система электрического трамвая курорта Евпатории, расположенного на западе Крымского полуострова, является одной из достопримечательностей города. Открытая в 1914 году, она стала одной из семи действующих на территории бывших Российской империи и СССР систем с использованием метровой колеи, принятой на тот момент. На сегодняшний день трамвайное движение в Крыму сохранилось только в Евпатории и до сих пор пользуется большой популярностью у жителей города и отдыхающих.